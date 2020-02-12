Leyla Atakan'ın hayatı belgeseli oluyor

Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı olan Leyla Atakan'ın hayatını konu alan bir belgesel hazırlanması için çalışma başlatıldı.

İzmit Belediyesi eski başkanı olan ve 49 yıl önce mesai arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatı belgesel olacak. Leyla Atakan ve mesai arkadaşları İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen resim sergisi ile Leyla Atakan ve Kadının Siyasetteki Rolü konulu söyleşiyle birlikte anıldı. Leyla Atakan ve mesai arkadaşları İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ile Abdurrahman Yüksel, İzmit Belediyesi tarafından “İzmit Unutmaz” adı altında gerçekleştirilen programlarla gün boyunca anıldı. Söyleşide Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Esma Torun Çelik, Leyla Atakan'ın hayatından kesitler sundu. Program konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise Leyla Atakan'ın hayatını daha iyi anlamak ve anlatmak adına Atakan'ın hayatını konu alan bir belgesel filmi için ön çalışmaları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Leyla Atakan ve Kadının Siyasetteki Rolü isimli söyleşide konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Esma Torun Çelik, “Leyla Atakan'ın daha iyi anlatılması gerektiği üzerinden yola çıktık. Leyla Atakan'ın bu güçlü karakterinde özellikle babasının büyük payı var. Atakan'ın babasını da İzmit'e tanıtmak istiyoruz. Yapacağımız çalışmalarla Atakan'ın babasının hayatını da gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız. Leyla Atakan'ın fotoğraflarına baktığımızda çoğunlukla halkın içinde görüyoruz. Kadın hareketi de içinde çok önemli bir isimdi. Çünkü Türk Kadınlar Birliği başkanlığı görevini de belediye başkanlığı döneminde de yürütüyordu. Hatta 1968 yılında da Türk Kadınlar Birliği tarafından kendisine yılın kadını ödülü verildi” dedi.

Söyleşinin ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını hak ettikleri şekilde anmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra ki süreçte de onların aziz hatıralarını unutmamak ve unutturmamak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Başlamış olduğumuz Leyla Atakan belgesel film projemiz var. Ön çalışmalarını gerçekleştirdik. Ciddi bir senaryo ve Leyla Atakan'ın hayatının anlatan önemli bir belgesel olacak. Bu belgeselin ardından da Leyla Atakan Kadın Filmleri Festivali başlatacağız” diye konuştu.