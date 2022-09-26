"Leyla Hanım" Altın Portakal'da

İzmit Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan "Leyla Hanım" filmi, 1-8 Ekim arasında yapılacak 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel gösterimler bölümünde izleyiciyle buluşacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen ve tarihte iz bırakan Leyla Atakan'ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönüyor. Festival serüveni devam eden Leyla Hanım belgeseli, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim arasında yapılacak 59. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde de izleyiciyle buluşacak.