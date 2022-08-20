Leyla Hanım filmine ödül

Türkiye'de halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi, “En İyi Belgesel Ödülünü” kazandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen Leyla Atakan'ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönüyor. 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, IFA İstanbul Film Ödülleri ve Berlin İndie Film Awards'tan ödülle dönen Leyla Hanım belgesel filmi, Anatolian Film Awards'ta (Uluslararası Anadolu Film Ödülleri) En İyi Belgesel Ödülünü kazandı.