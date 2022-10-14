Leyla Hanım filmine ödül

İzmit Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan ve doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan Leyla Hanım filmi, 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde Belgesel Film Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldü.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle hayata geçirilen ve Cumhuriyet'in sembol kadınlarından biri olarak tarihte iz bırakan Leyla Atakan'ın hayatını anlatan Leyla Hanım belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerde ödülleri toplamaya devam ediyor. ‘Leyla Hanım' belgeseli şimdi de Haliç Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 7. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödül töreninde Belgesel Film Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görüldü.

Ödülü filmin yönetmeni İlke İşisağ aldı. İşisağ, "Leyla Hanım güçlü bir kadın hikayesi, mücadeleci bir kadının hikayesi, halkçı bir kadının hikayesi" dedi.