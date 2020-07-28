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Lig hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'da korona virüs şoku

TFF 2.

Lig'e yükselen Kocaelispor antrenörlerinden birisinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.


TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak bir üst lige yükselen ve hazırlıklara başlayan Kocaelispor antrenörlerinden Nazım Gülay'a yapılan korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Yaşanan gelişme sonrasında Kocaelispor'un Körfez ilçesinde bulunan Burunga Tesisleri'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı. Tesisteki herkese korona virüs testi yapılacağı öğrenildi. Gülay'ın ise hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.


Konuyla ilgili Kocaelispor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Profesyonel takım antrenörlerimizden birinde Covid-19 belirtilerine rastlanılmış olup, kontrol amaçlı müşahede altına alınmıştır. Takımımız tekrardan test olacak ve erekli bilgilendirme yapılacaktır” açıklamalarına yer verildi.

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