Lig tescil edildi, Kağıtspor karate şampiyon

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'de durdurulan spor faaliyetlerini, normalleşme süreci ile birlikte normale dönüyor. Bu kapsamda lig statüsünde alt yapı sporcularının katılımıyla düzenlenen Sakarya Karate Ligi'nde sezonun akıbeti ile alakalı karar açıklandı. 18 Ocak 2020 tarihinde 4. Etabı yapılan ve Covid19 salgını sebebi 5. ve Final etabı yapılamayan iller arası Sakarya Karate Ligi sağlık bakanlığının aldığı karar gereği sonlandırılmıştı. Federasyondan gelen talimatlar ve organizasyon yönetiminin aldığı karar doğrultusunda ligi puan durumuna tescil ettiler.

Ligin tescil edilmesinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, 2020 yılında düzenlenen lig etaplarında elde ettiği başarılı sonuçlar ile şampiyon olarak tescil edildi. Mavi beyazlı kulüp etaplar boyunca 5 Altın, 9 Gümüş, 8 Bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.