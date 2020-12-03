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Liman Caddesi'ndeki altyapı çalışması tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki içme suyu kesintilerini önleyecek alt yapı çalışmasını tamamlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki önemli bir güzergahta içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı. Diliskelesi Mahallesi'nden Dilovası ilçesine uzanan Liman Caddesi'ndeki içme suyu hattı,yüksek basınca dayanıklı borular kullanılarak yenilendi. İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Liman Caddesi'ne yüksek basınçlara dayanıklı demir borular döşedi. Çalışma kapsamında bin 400 metre uzunluğundaki içme suyu altyapısı yenilendi. Altyapı hattının tamamlanması ile olası su kesintilerinin önüne geçilmesi planlanıyor. İSU ekipleri yeni yapılan içme suyu hattını yakın zamanda devreye alacak.


Diliskelesi Mahallesi'nden başlayan içme suyu hattı, ilçe merkezinde bulunan 4 mahallenin içme suyunu karşılıyor. Yapılan çalışma ile arıza oranının en aza inmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen altyapı imalat çalışmasında yüksek basınçlara dayanıklı 500 mm'lik demir borular kullanıldı.

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