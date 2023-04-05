Limanlarda kadın operatör istihdam edilecek

Piyasadaki talebi karşılayacak şoför ve iş makinesi operatörü bulunamadığı için gençleri bu alanda teşvik edilmesi için çalışmalara başlandı. Ayrıca, kadın istihdamının artması için kadınların limanlarda çekici operatörü olarak yerleştirilmesi de planlandı.

Körfez Ticaret Odası, lojistik alanında istihdamı artırmak maksadıyla Kalkınma Ajansı Projesini başlattı. Proje çerçevesinde ilk toplantı Körfez Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıya; Körfez Ticaret Odası temsilcileri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) temsilcisi, 9.Komite (Lojistik ve Nakliyat sektörü) üyeleri, DP World Limanı temsilcileri ve Yılport Limanı temsilcileri katılım sağladı. Yapılan toplantıda, sektördeki işverenlerin piyasada talebi karşılayacak kadar şoför ve iş makinası operatörü bulamadığı ve bu maksatla; genç bireyleri bu alanda çalışmaya teşvik etmek için neler yapılacağı konuşuldu. Proje çerçevesinde Körfez Ticaret Odası, MARKA ve sektör temsilcilerinin işbirliği ile ağır tonaj şoförü ve iş makinesi operatörü yetiştirilmesi planlandı. Yapılması planlanan istihdam odaklı pilot projenin, sektör için örnek teşkil etmesi açısından önemi vurgulandı.

Limanlarda kadın operatör istihdamı

Öte yandan, geliştirilen proje çerçevesinde kadınların limanlarda çalışmak üzere çekici operatörü olarak yetiştirilmesi planlandı. Projenin gerçekleşmesiyle, kadın istihdamını artırmak ve kadınların farklı sektörlerde çalışmasına örnek oluşturmak gayelendi.