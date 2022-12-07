Lisans öğrencilerine eğitim desteği

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu yıl itibariyle kendisinin veya ailesinin ikameti Körfez'de olan ve bu yıl 4 yıllık üniversite kazanarak kaydını yaptıran öğrencilerimize eğitim desteği vereceğiz. Yaklaşık bine yakın lisans öğrencisi var. Burs değil ama sosyal yardım olarak eğitim desteği vereceğiz" dedi.

Körfez Belediyesi'nin aralık ayı meclisinde bu yıl üniversite sınavına giren ve 4 yıllık üniversite kazanan Körfezli öğrencilere eğitim desteği yapılması kararlaştırıldı. Sosyal Yardım Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile birlikte verilecek destekle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Biz daha önce de öğrencilerimize eğitim desteği vermek için bir çalışma içindeydik. Bu yıl itibariyle kendisinin veya ailesinin ikameti Körfez'de olan ve bu yıl 4 yıllık üniversite kazanarak kaydını yaptıran öğrencilerimize eğitim desteği vereceğiz. Yaklaşık bine yakın lisans öğrencisi var. Burs değil, onu veremiyoruz ama sosyal yardım olarak eğitim desteği vereceğiz. İki yıllıkları bu sene katamadık bütçeye etkisi ciddi rakamlara çıkıyordu. Tabii bu bir başlangıç olacak. Burada hedefimiz 4 yıllık eğitim gören öğrencilerimize katkı sunmak. Komisyon oluşturacağız. Gerekli belgeler incelenecek ve eğitim desteği vereceğimiz öğrencileri belirleyeceğiz" dedi.

Yılda bir kez yapılacak desteğin 2 bin TL olması beklenirken, komisyonun rakamla ilgili de son kez çalışma yapacağı belirtildi. Şartlar ve istenilecek belgelerle ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılacağı öğrenildi.