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Lise öğrencileri Ankara'yı gezdi

Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Ankara’nın tarihi mekanlarını gezdi.

Başiskele Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Ankara'nın tarihi mekanlarını gezdi.


Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi, öğrencilerin sosyal faaliyetine destek olmak amacıyla Ankara'ya gezi düzenlendi. 9. ve 10. sınıfların yer aldığı gezi programına, 94 öğrenci katıldı. Müdür yardımcısı Mahmut Kılıç, coğrafya öğretmeni Hilmi Bayram, matematik öğretmeni Yücel Alay, İngilizce öğretmeni Ayla Kuşcu ve felsefe öğretmeni Zeynep Özoğlu rehberliğinde 1 Ekim Pazartesi günü yola çıkan öğrenciler, Ankara'yı gezdi. Ankara Üniversitesini ziyaret eden heyet, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile sohbet etti. Öğrenciler Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etti.


Ziyaretin ardından Ankara'nın tarihi mekanlarını gezen öğrenciler ve öğretmenler, keyifli anlar yaşadı.

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