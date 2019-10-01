Lise öğrencileri bu atölyede aldıkları eğitimle iş sahibi olacak

Dünyanın önde gelen boya ve kaplama tedarik firması tarafından Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir liseye kurulan otomotiv boya atölyesinde uygulamalı eğitim alacak olan öğrenciler, daha kolay bir şekilde iş sahibi olma imkanı bulacak.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı bir projeye imza atıldı. Lisede otomotiv boya dalında eğitim alan öğrencilerin kendilerini daha iyi hazırlamaları ve sektörde bulunan uzman açığının kapatılması amacı ile okulun bahçesine otomotiv boya atölyesi kuruldu. Dünyanın büyük otomobil markalarının boya ve kaplama tedarikçisi olan PPG tarafından kurulan atölyede öğrenciler aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökme imkanı bulacak. Öğrencilerin mezun olduktan sonra daha kolay bir şekilde iş bulmalarını sağlayacak olan atölye, düzenlenen törenle açıldı. Hizmete sunulan atölyede alacakları eğitim sayesinde daha kolay iş sahibi olabileceklerini söyleyen öğrenciler, projenin kendi okullarında gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Proje hakkında bilgi aktaran firma yetkililerinden Gizem Gürson Impram, “Bu proje Kocaeli Valiliğinin desteği ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem yatırım hem de yatırım onayları alındıktan sonra atölyenin iç ve dış revize edildi, yer ve tavan kısmı tekrar yapıldı. Boya tamir uygulaması için tüm ekipmanlar atölyeye eklendi. Ayrıca İzmir'de bulunan firmamızın uygulama ve iş geliştirme merkezimizde öğretmenlerimize verildi. Devamında da bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimize uygulamalı eğitimler devam edecek. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimiz. Onları eğitimle sektöre ve ülkemize kazandırmak bizim için çok önemli. İzmit bölgesinde otomotiv sektörü çok gelişmiş bir durumda. Burada eğitim alarak sektöre kazandırılabilecekler” dedi.

Proje ile öğrencilerin aldıkları eğitimi pratiğe dökebilmelerine olanak doğduğunu ifade eden okul müdürü Murat Pala, “Yıllardır söylenegelen okul-sektör iş birliğinin çok güzel bir örneği oldu. Alanında söz sahibi bir firmamız okulumuzda sektöründe çok ihtiyaç duyduğu oto boya alanında uzman kişileri yetiştirmemize yarayacak bir atölye kurdu. Sektör şu anda bizden bu alanda yetişmiş uzmanlar istiyor. Öğrencilerimiz burada eğitim aldıktan sonra hiçbir yerde tekrardan eğitim almadan iş bulabilecekler. İş garantili eğitim diyebiliriz. Yakın çevremizdeki hiçbir yerde bu eğitimi veren lise yok” diye konuştu.