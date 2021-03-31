Lise öğrencisi TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Naz Çelen, hazırladığı proje ile TÜBİTAK'ın açtığı yarışmada birinci oldu.

2021 Yılı TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finalleri'nde çok sayıda proje birbiriyle yarıştı. Yarışmaya “Matematiğin Gıda Paketleme Sistemlerinde Optimizasyona Katkısı” projesiyle katılan Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi IB Programı öğrencisi İrem Naz Çelen, Matematik alanında İstanbul Asya Bölgesi'nde 1. oldu. Danışman öğretmeni Lale Şanlı'nın rehberliğinde hazırladığı projesi büyük ilgi gören İrem Naz, elde ettiği başarılı sonuç ile Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.