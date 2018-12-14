Liseler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü'nü kutluyor

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinin 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü vesilesiyle düzenlediği Roman Kahramanları Festivali 17 Aralık'ta başlıyor.

Türkiye çıkışlı bir fikir olan 21 Aralık Roman Kahramanları Günü, 2012 yılından itibaren her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi de bu güne ithafen Roman Kahramanları Festivali düzenliyor. novelheroes.com tarafından da desteklenen festival, 17-21 Aralık tarihlerinde Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenecek.

Etkinliklerin her bir gününde farklı sınıf düzeyindeki öğrenciler ağırlanacak. Beş gün sürecek olan festivalde; söyleşiler, öğrenci paneli, çeşitli müzik etkinlikleri, film ve drama gösterimleri yapılacak. 'Senin Roman Kahramanın Kim?' konulu öykü, deneme ve şiir yarışmasının kazananları, etkinliğin son gününde ödüllerini alacak.

Etkinlik programı:

17 Aralık Pazartesi

11.00 (KSBL), 14.30 (CML) Panel: 'Roman Kahramanları'

Katılımcılar: Ercan Yılmaz, Hüseyin Tunca, Oğuz Şenses ve Ömer Asan

Sergi: Roman Kapakları Yeniden Tasarımı Ve Sergisi

Canlı Müzik

Film Gösterimi: Hababam Sınıfı

Drama: Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

18 Aralık Salı

11.00 (KSBL), 14.30 (CML) Söyleşi: 'Roman&Çeviri'

Katılımcılar: Aslı Biçen, Tuncay Birkan

Film Gösterimi: Piyanist

Drama Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

19 Aralık Çarşamba

12.00 (CML), 14.30 (KSBL) Söyleşi: 'Roman Sanatının Sırları'

Katılımcı: Ethem Baran

Film Gösterimi: Yüzük Kardeşliği

Drama: Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

20 Aralık Perşembe

11.00 (CML), 14.30 (KSBL) Öğrenci Paneli: 'Benim Kahramanlarım'

Katılımcılar: Ayşe Naz Türker, Abdullah Can Karaboğa, Betülay Yazar ve Esra Çun

Film Gösterimi: 9. Hariciye Koğuşu

Drama Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

21 Aralık Cuma

Kapanış

Yarışma Sonuçları

Film Gösterimi: Fareler ve İnsanlar