Lodos esti, kentin en büyük otoparkı denizle birleşti

Kocaeli'de lodos etkisini gösterdi, İzmit Sahili'nde bulunan otopark, adeta denizle birleşti.

Kocaeli'de kısa süreli şiddetli lodos etkisini gösterdi. Kentin en uğrak noktalarından İzmit Sahili, lodostan olumsuz etkilendi. Denizden taşan dalgalar, yürüyüş yollarını ve otopark alanlarını doldurdu. Vatandaşlar yaya olarak geçmekte güçlük yaşarken, araç sürücüleri de rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Her lodos veya yağmurda aynı sorunun ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istiyor.

“Buranın tekrar gözden geçirilmesi lazım”

Lodos, yağmur gibi olaylarda hep aynı durumla karşılaştıklarını ve çözüm bulunması gerektiğini belirten Yusuf Yay, “Her dalgada, her yağmur yağdığında, her lodosta sahili su basıyor. İnsanlar hem yaya olarak hem de araçlarıyla geçiş konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu duruma bir el konulması lazım. Buradan okul çıkışlarında öğrenciler, çocuklar da geçiyor. Bu, daha tehlikeli olaylara da sebep olabilir. İnsanların malları var, arabalar park ediliyor. Olmuyor bu şekilde, buranın tekrar gözden geçirilmesi lazım. Yetkililerden bunu rica ediyoruz” diye konuştu.