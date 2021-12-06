Lodosun ardından sahillerde 100 kamyon atık toplandı

Kocaeli'de geçtiğimiz hafta etkili olan lodosun ardından oluşturulan 300 kişilik ekip, sahillerde 100 kamyon atık topladı.

Marmara Bölgesi ve Kocaeli'yi etkisi altına alan lodos ve yağışlı havanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, İzmit Körfezi ve Kandıra sahillerinde çalışma başlattı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, İzmit Körfezi boyunca Derince, Körfez, Gebze, Darıca, Dilovası, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve İzmit sahillerinde ve Kandıra'nın sahil kesiminde yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, lodosun ardından yosun, plastik atıklar ve ağaç dallarından oluşan 100 kamyon dolusu atığı sahillerden topladı.

Ekipler, temizlik araçlarıyla birlikte lodos nedeniyle sahillerde toplanan atıkları temizledikten sonra tazyikli suyla da temizlik yaptı.