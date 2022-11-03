Lojistik firmasında çalışan 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan lojistik firmasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı. Yaklaşık 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Tavşanlı Mahallesinde bulunan Ceva Lojistik firmasının deposunda meydana geldi. İddiaya göre, deponun gece vardiyasında çıkan tavuk, çorba ve makarna yemeklerinden yaklaşık 80 işçi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan işçilerden bir kısmı ambulanslarla, bir kısmı ise kendi imkanlarıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerin büyük çoğunluğunun taburcu edildiği öğrenilirken, yemeklerden ise numune alındığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.