İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lojman bahçesindeki yılan paniği

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan lojman tesisleri bahçesinde görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan lojman tesisleri bahçesinde görülen 1 metrelik yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.



Edinilen bilgiye göre Başiskele Ovacık Mahallesi'nde bulunan OGM Kavakçılık Sosyal Tesis ve Misafirhanesinde kalan vatandaşlar, dairelerin penceresine çıktığında pencere önündeki ağaçta yılan olduğunu gördü. Yılanın ağaçtan daireye girebileceğinden tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yakaladıkları yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı şehir merkezinden uzakta bir alanda doğal alanına bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.