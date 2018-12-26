Louis Pasteur ile bilim temalı doğum günü

Kuduz ve şarbon aşısını bulan Fransız bilim insanı Louis Pasteur'un doğum günü, Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen eğlenceli etkinlikle kutlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kocaeli Bilim Merkezi'nde doğum günü etkinlikleri devam ediyor. Her ay bir bilim insanı konu alınarak gerçekleştirilen etkinlik, aralık ayı için belirlenen bilim insanı Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur temasıyla gerçekleştirildi. Kuduz ile şarbon aşısını bulan Louis Pasteur temalı etkinlikte eğlenceli oyunlar, pasta kesimi ve bilim şovu yer aldı. Bilim Merkezi tarafından her ay gerçekleştirilen etkinlik, Kocaeli halkının yanı sıra şehir dışındaki ziyaretçilerden de ilgi görüyor.

Kocaeli Bilim Merkezi'nde her ay bir bilim insanı konu alınarak düzenlenen doğum günü etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda aralık ayında doğan Fransız Mikrobiyolog ve Kimyager Louis Pasteur'ün doğum günü kutlandı. Pasteur ile ilgili belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, biyoloji ve kimya alanındaki bilgilendirme ve atölyelerle devam etti. Eğlenceli oyunlar, pasta kesimi ve bilim şovun da yer aldığı etkinlikte çocuklar son derece farklı bir doğum günü kutlaması deneyimi yaşamış oldu.