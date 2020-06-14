LPG'li otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken dumanların yükselmeye başladığı LPG'li otomobil alev alev yanarak küle döndü.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Manolya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mevlüt A. idaresindeki 41 SN o69 plakalı LPG'li otomobil seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı durdurarak dışarı çıktı. Aracın motor kısmından yükselen dumanların yerini alevlere bıraktığını gören sürücü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil alev topuna döndü.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışması ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralan olmazken otomobil kullanılmaz hale geldi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre, yangının LPG'de deposundaki sızıntı sebebi ile çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.