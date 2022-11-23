Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda lüks araçla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden H.Z. idaresindeki Fiat marka 41 HV 970 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte karşı şeritten gelen F.A. yönetimindeki Porche marka 34 PRE 99 plakalı lüks otomobille çarpıştı. Kazada lüks otomobilin ön tekeri araçtan koparken, diğer otomobilin sürücüsü H.Z., araçta yolcu olarak bulunan T.C., C.K. ve F.A. olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılardan H.Z., T.C. ve C.K. özel bir hastaneye kaldırılırken F.A. ise Seka Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sebebiyle cadde yaklaşık 30 dakika trafik akışına kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.