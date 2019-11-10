Macbeth kapalı gişe oynuyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli seyircisiyle buluşan Şehir Tiyatroları'nın yeni sezondaki ilk oyunu Macbeth, 9 temsil yaparak 4 bin 608 sanatseverle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu görkemli açılışının ardından yeni sezona hızla devam ediyor. Tiyatroda sergilenen Macbeth adlı oyuna Kocaelili sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. 19 Ekim'de Kocaeli seyircisiyle buluşan ve 9 temsil yapılan oyun şimdiye kadar 4 bin 608 sanatsever izledi. Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği, sanatseverlerin yoğun talebiyle biletleri hızla tükenen Macbeth, Kasım ayını da kapalı gişe oynayacak.

Yeni sezonun ilk oyunu olan Macbeth'i izleyenler, oyunu ve oyunculukları çok beğendiklerini belirterek Şehir Tiyatroları'nın sergilediği tiyatro oyunlarının kaliteli olduğunu dile getirdi. Oyundan övgü ile bahseden Edebiyat öğretmeni Fatma Özseçkin, “Çok etkileyici bir oyundu. Kostümler de müzikler de özenle seçilmiş. Çok ağır bir metin olmasına rağmen oyun boyunca hiç oyundan düşmedim ve enerjimi kaybetmedim. Bir seyirci olarak sonuna kadar oyunun içinde kaldım. O yüzden emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Oyun hakkındaki duygularını dile getiren Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yönetim Kurulu üyesi Cengizhan Günesen, “W. Skeaspear oyunu olunca bizi zaten cezbediyor. Oyunculuk açısından müthiş bir performans sergilendi. Müzikler ışıklar inanılmaz kaliteliydi” diye konuştu.