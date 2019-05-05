Maddi hasarlı trafik kazası sonrasında taraflar arasında kavga çıktı: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 2 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrasında araç sürücüleri arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur P. ve Murat D. idaresindeki otomobiller, caddede çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, araç sürücüleri arasında tartışma çıktı. Sürücülerin yakınlarının olaya karışması ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında aldığı bir darbe ile beton zemine düşen Kenan T. İsimli bir vatandaş ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından taraflar sakinleştirilirken, ilk müdahalesi ambulansta yapılan Kenan T. Karamürsel devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kenan T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri tarafından Uğur P. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.