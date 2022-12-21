İhlas Haber Ajansı

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Mağazada elektrik kontağından yangın çıktı

Kocaeli İzmit’te bir iş hanında bulunan bir mağazada elektrik kaynaklı yangın çıktı.

Kocaeli İzmit'te bir iş hanında bulunan bir mağazada elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangına çevre esnaf ve itfaiye müdahale etti.


Olay, saat 20.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde bulunan Soydan İş Han'ında bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazada elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Dükkan çalışanları ve çevre esnaf tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yangına ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangına müdahale bir esnafın elimde hafif yanık meydana geldi. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı

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