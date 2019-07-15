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Mahallelerde bakımsız yapı kalmayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalle ve köylerdeki eski okul, cami ve köy konağı gibi yapıların bakım ve onarımları yapılacak.


Kocaeli genelinde kültür, ulaşım, sosyal ve spor tesisleri inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve köylerde bulunan eğitim, kültürel ve dini yapıların yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirecek. Bu kapsamda açılan ihalede 9 firma teklif verdi. İşin yaklaşık maliyetinin 2 milyon 621 bin TL olarak belirlendiği ihalede, en düşük teklif 1 milyon 965 bin TL olurken, gelen en yüksek yüksek teklif ise 2 milyon 816 bin TL oldu.

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