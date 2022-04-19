Makaslayan tır alev alev yandı, TEM otoyolu 2 saat trafiğe kapandı

KOCAELİ (İHA) – TEM otoyolu Kocaeli' geçişinde sağanak yağış sebebiyle makaslan tır alev alev yandı. Sürücü yaralanırken, TEM otoyolu İstanbul istikameti 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında TEM otoyolu İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Gürcistan'dan yüklediği boş içecek kutularını taşıyan Uğur Kara idaresindeki 34 UB 5031 plakalı tır, sağanak yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi makaslayarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 PL 3422 mıcır yüklü tır sürücüsü Musa Şahin, kaza yapan tıra çarpmamak için fren yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Şahin'de makaslayarak durabildi.

Kaza sonrası 34 UB 5031 plakalı tırın sürücüsü kabini alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan tırdan sürücü Uğur Kara yaralı olarak kurtuldu. TEM otoyolunda ise yangın sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa süren çalışma ile kontrol altına alındı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazayı anlatan 34 PL 3422 plakalı tır sürücüsü Musa Şahin, “Önümde seyir halinde iken kaymaya başladı. Bariyerlere vurdu. Makasladı. Bende arkasındaydım. Bende fren yapınca makasladım” dedi.

TEM otoyolu İstanbul istikameti yangın ve kaza sebebiyle iki saat trafiğe kapalı kaldı. Yangının söndürülmesi ve yanan tırın kaldırması ile yol tamamen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.