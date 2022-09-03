Makineye sıkışıp canından olmuştu, dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir işçinin çalıştığı fabrikada tel sarma makinesine sıkışarak hayatını kaybettiği iş kazasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 29 Ağustos günü Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi üzerinde metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Cuma Togay (27) isimli yabancı uyruklu işçi, çalıştığı sırada tel sarma makinesine sıkıştı. Olayı gören ve Togay'ın yardımına koşan arkadaşları tarafından durum sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şahsı sıkıştığı makineden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Burada sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İş kazasının yaşandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Togay'ın makineye sıkışma anı ve çalışma arkadaşlarının çaresizce kurtarma çabaları ve yaşadıkları üzüntü yer aldı.