Manav ile ayakkabıcı arasındaki yer kavgası kanlı bitti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yer meselesi yüzünden seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle manav ayakkabıcıyı bıçakladı.

Olay, Vezirçiftliği Mahallesi'nde kurulan oto pazarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyyar satıcılar manav U.A. ile ayakkabıcı N.H. arasında tartışma çıktı. Yer meselesi sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle U.A., ayakkabıcıyı sağ bacağından bıçaklandı. Ardından U.A. koşarak yakında bulunan akaryakıt istasyonuna sığındı. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Manav ise gözaltına alındı. Öte yandan, kavga sebebiyle manavın ürünleri yere saçıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.