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Mangal ateşinden sıçrayan kıvılcım 2 katlı evi küle çevirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde çatı katında yapılan mangaldan sıçrayan alevlerin izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucunda 2 katlı ev alev alev yandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çatı katında yapılan mangaldan sıçrayan alevlerin izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucunda 2 katlı ev alev alev yandı.


Olay, Kartepe ilçesi Pazarçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Ş. isimli vatandaşa ait 2 katlı evin çatı katında vatandaşlar mangal yaparken, sıçrayan yağlar çatıdaki izolasyon malzemelerini tutuşturdu. Alevler bir anda 2 katlı evin çatısını sardı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kontrol ayına alınarak söndürdü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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