Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen "Eşme Ayvası Festivali'nde" mankenler değil, ayvalar yarıştı. Üreticiler, yetiştirdikleri ayvalarla birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Vatandaşların ayvaya doyduğu festivalde, "en güzel ayva", "en güzel ayva tatlısı" ve "en güzel ayva yemeği" seçildi.

Kartepe Belediyesi tarafından, coğrafi işaretli Eşme ayvasının tanıtımı için Eşme Ayva Festivali düzenlendi. Sapanca Gölü'nün Eşme kısmında düzenlenen festivalde, ayvalar stantların üzerine konularak vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar ayvaların tadına bakarken, üreticiler de yetiştirdikleri ayvalarla birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Kartepeli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivale katılan üreticiler "en güzel ayva", "en güzel ayva tatlısı" ve "en güzel ayva yemeği" kategorilerinde yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde çocuklar da unutulmadı. Alanda kurulan çocuk oyun gurupları, çuval ve halat çekme yarışmalarıyla çocuklar doyasıya eğlendi. Festivale katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da stantları dolaşarak üreticiler ile bir araya geldi.

"Ayva yetiştirmek zahmetli bir iş"

Festivalin, Eşme ayvasının tanıtılması amacıyla önem taşıdığını belirten üretici Mazhar Taşkın, "Bu festival, ayva ve ayvanın gelişimi, aynı zamanda da Eşme için faydalı bir festival. Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman ve ekibine teşekkür ederiz. Festivalde en iyi ayva yarışması, ayva yemeği ve ayva tatlısı yarışmaları geçekleştirildi. Kendi ürettikleri ayvaları sergileyen insanlar var. Ayrıyeten el işi stantlar açılıp güzel bir havada festivalimiz gerçekleşiyor. Eşme ayvası bölgesel olarak toprağından dolayı sulu, yumuşak ve boğazda takılmıyor. Ayva yetiştirmek zahmetli bir iş, yaklaşık 15-16 kez ilaç atılıyor, gübresi atılıyor, seyreltimi ve sulaması yapılıyor. Ayvanın toptan fiyatı da 5-7 TL arasında değişiyor. Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlere ve yurt dışına da ayvalarımız gidiyor" dedi.

"Ayvanın toptan fiyatı da toptan 5-7 TL arasında değişiyor"

Ayva Festivali Komisyon Başkanı Tahsin Varol ise "Dünyaca ünlü Eşme ayvamız, aromasıyla ve tadıyla bölgemizde yetişen en güzel ayvadır. Bugün ayva festivalinde en güzel ayvamızı seçiyoruz. Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocamanın talimatıyla gelen misafirlerimize ayva reçeli, ayva fidesi dağıtımı yapılıyor. Üç dalda ayva yarışması yapılıyor. Derece girenlere ödüllerimiz var" diye konuştu.

Festivalde düzenlenen yarışımlarda dereceye giren ayva üreticilerine ödülleri takdim edildi. "En güzel ayva" kategorisinde birinci Ehat Can Tarcan, "en güzel ayva yemeği" kategorisinde birinci Havin Erçetin, "en güzel ayva tatlısı" kategorisinde ise birinci Zeynep Polat oldu.