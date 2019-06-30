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Market deposu alev alev yandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir marketler zincirine ait depoda yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketler zincirine ait depoda yangın çıktı.


Yangın, öğle saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi Pelitli Caddesi üzerindeki depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir marketler zincirine ait depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki reklam bölümünde çıkan yangın ofis malzemelerinin tutuşması sonucu bir anda büyüdü. Deponun alev alev yandığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Depoda büyük hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.

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