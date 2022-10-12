Market kasasından 78 bin TL para çalan eski çalışanlar kıskıvrak yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir zincir market şubesinin kasasından 78 bin TL para çalarak kayıplara karışan eski çalışanları polis kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir zincir market şubesinin kasasından eski çalışanları tarafından 78 bin TL para çalındığı ihbarı üzerine hareket geçti. Ekiplerin çalışması neticesinde şüpheliler G.D. (20) ile İ.A. (23) aynı gün çaldıkları paralarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.