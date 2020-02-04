Marketin kasasından 87 bin lira çalan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde girdiği marketin kasasını spiralle kesip, 87 bin TL çalan şahıs tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 8 Ocak'ta meydana gelen olayda, bir markete giren K.S. isimli şahıs, içeride bulunan çelik kasayı spiralle keserek içini açtı. Kasada bulunan 87 bin TL parayı alan şahıs kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından kimliği belirlenen K.S.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. K.S., İstanbul'daki evine düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahsın 2 farklı suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.