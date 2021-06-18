Marmara Depremi günden güne yaklaşıyor

Bolu Mudurnu veri istasyonunda 14 Haziran'da yükseliş yaşandığını söyleyen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, bu durumun olası bir depremin habercisi olduğunu söyledi. Aynı zamanda Yakut, beklenen Marmara depreminin de günden güne yaklaştığını belirtti.

Yaptığı analizlerle birçok depremi önceden bilen Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, olması öngörülen depremler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Japonların üzerinde uğraştığı sistemi, kendisinin de kurduğunu söyleyen Ahmet Yakut, "Ben elektrik-elektronik teknisyeni olduğum için yerdeki değişimlerle ilgileniyorum. Yani faylar üzerindeki ani elektro manyetizma değişimlerini bir nebze de olsa yakalamak adına uğraşıyorum. Bugün Marmara Denizi etrafında konuşlandırılan sismogramlarda da bu böyle. Uzun zamandır Marmara Denizi'ni izliyoruz ama olası bir Marmara depremine karşı bunlar bize gelecekte olabilecek bütün depremlerin ön parametrelerini vermektedir. Bu cihazı, insanları bilgilendirmek adına kullanıyorum" dedi.

"Olası bir deprem yavaş yavaş yaklaşıyor"

Yaklaşık 910 parametre kullandığını ifade eden Yakut, "Dünya genelinde çok sayıda istasyon var. Bu istasyonlardan biri de Bolu Mudurnu'da bulunan istasyondur. Bu istasyonda 14 Haziran günü sağlam bir pik oldu. Yani bu, olası bir depremin yavaş yavaş yaklaştığını göstermektedir. Ya Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak. Ya da büyük ihtimalle Akdeniz açıklarında 6 veya üzeri bir deprem olabilir. 15 Haziran ve sonrasına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Önemli bir süredeyiz. Hissedilir bir deprem yakın zamanda olabilir. Ülkemiz Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir" diye konuştu.

"Marmara depremi günden güne yaklaştı"

Muğla ve Aydın açıklarının olası bir depremden etkilenebileceğini belirten Yakut, Marmara depremi ile ilgili ortaya çeşitli iddiaların atıldığını söyleyerek, "2015 yılında bir video çekip, bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştım. O dönemde herkes adalar açıklarında olacak depremden bahsederken, ben Kumburgaz açıklarında olabilecek bir depremi öngörüyordum. '6.8 büyüklüğünde deprem olabilir' demiştim. Marmara depremi için 2045 deniliyor, 2035 diyorlar. Herkes iyi ya da kötü kendi iddiasını ortaya atıyor. Ben özellikle doğu hareketlerinden sonra Marmara depreminin günden güne yaklaştığını düşünüyorum. 2023'e kadar Doğu hareketlerinden sonra Marmara'ya dikkat etmek lazım" şeklinde konuştu.