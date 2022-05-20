Marmara Flüt Orkestrası'nın Gölcük Marşı coşturdu

Marmara Flüt Orkestrası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında konser verdi. Etkinlikte çalınan Gölcük Marşı, vatandaşların coşkusunu ikiye katladı.

Flüt sanatçısı ve eğitimcisi Prof. Dr. Ece Karşal tarafından 2015 yılında kurulan ve Türkiye'nin flüt ailesinin tüm üyelerini barındıran ilk orkestra olan Marmara Flüt Orkestrası, Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısında konser verdi. Etkinlikte çalınan Gölcük Marşı, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Konsere Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.