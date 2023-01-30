İhlas Haber Ajansı

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Masa Tenisi Turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Gölcük ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, 6 kategoride 167 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

Gölcük ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, 6 kategoride 167 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.


Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Güzergah İzcilik ve Gençlik Kulübü iş birliğinde düzenlenen organizasyona 6 kategoride 167 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen mücadelelerde sporcular, dereceye girebilmek için ter döktü. Müsabakaların ardından kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya takdim edildi.

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