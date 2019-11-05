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Masaj salonunda fuhuş yaptıran kadınlar tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kadın işletmeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kadın işletmeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'de dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre polis, masaj salonunda fuhuş yapıldığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından müşteri sıfatında iş yerinden çıkan vatandaşların ifadesini aldı. Vatandaşların içeride fuhuş yapıldığı bilgisini vermesi üzerine ekipler operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık yaptığı belirlenen işletme sahibi G.K. (41) ve yardımcısı G.K. (25) ile fuhuş yaptırılan mağdur kadınlar gözaltına alındı.


Mağdur kadınlar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken G.K. ve G.K. sevk edildikleri Gölcük Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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