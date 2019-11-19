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‘Masal Odası' çocuklarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik sorumluluk projesi olarak nitelendirdiği Masal Odası, çocuklarla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuklara yönelik sorumluluk projesi olarak nitelendirdiği Masal Odası, çocuklarla buluştu.


Yeni sezonun ilk çocuk oyununun ilk masalı Çirkin Ördek Yavrusu'nu izleyen çocuklar, eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklar masalın içinde gezintiye çıkarken yaşadıkları heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi.


Küçüklerimizde ‘öz güven' ve ‘paylaşım' duygusunun güçlenmesini destekleyecek Masal Odası'nın ilk masalı, çocukların çok iyi bildiği “Çirkin Ördek Yavrusu” oldu. Masal dünyasının büyüleyici atmosferi storyboard ve kuklalarla zenginleştirilerek çocuklara eşsiz bir görsel deneyim sunarken bir taraftan da onları gelişimsel bir drama çalışmasının içine aldı.

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