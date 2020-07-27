İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maske tak diye uyardığı müşteri askı demiri ile saldırdı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, müşteri olarak gittiği iş yerinde maske takması yönünde uyarı yapan işletmeciye askı demiri ile saldırarak başından yaraladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, müşteri olarak gittiği iş yerinde maske takması yönünde uyarı yapan işletmeciye askı demiri ile saldırarak başından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı.


Olay öğlen saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gölcük'te giyim mağazası işleten Salih E., bayram alışveriş için ailesiyle birlikte mağazaya gelen Yunus E. adlı kişiyi maske takması konusunda uyardı. Yaşanan tartışma sonrasında mağazada elbiselerin asıldığı askının demirini yerinden çıkaran Yunus E., kendisini maske takması yönünde uyaran işletme sahibi Salih E.'ye saldırdı. Askı demiri ile başına vurulan Salih E. Kanlar içinde yerde kaldı.


İşletme sahibinin yaralandığını görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı işletmeci Salih E., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan Yunus E. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.