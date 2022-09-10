Mavi bayraklı sahillere son seferini yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl yaz mevsiminde faaliyete aldığı hat yarın Cebeci'den İzmit'e son seferini yapacak.

UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen 800 Cebeci (800C), 800 Kerpe (800K) ve 800 Kerpe Cebeci (800CK) yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte tatil yapmak isteyen vatandaşları mavi bayraklı sahillere aktarmasız ulaştırdı. Tatil otobüsü olarak adlandırılan bu 3 hat ile vatandaşlar Kerpe, Kefken, Cebeci ve Kumcağız sahillerine ulaştı. 800 CK hattı bu sezon son seferini 11 Eylül Pazar gecesi saat 23.00'te yapacak. Yaklaşık 3 ay boyunca mavi bayraklı sahillere ulaşmak isteyen vatandaşları aktarmasız ulaştıran otobüsler sıklıkla tercih edildi. Her gün Körfez'den başlayan yolculuk Cebeci'de son buldu. Hafta sonu 800K ve 800C, hafta içi 800CK hattı ile özellikle Miço Kadınlar Plajı'na gitmek isteyen kadınlarında tercihi oldu.