Mavi kategori hedefi için başkandan uyarı

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Modeli" konulu genelgesine uygun olarak başlatılan kontrollü normalleşme sürecinde Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde denetimlerine devam ederken, özellikle turistik tesislere kontrollü normalleşme süreci hakkında ki genel bilgileri aktarıyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da ekiplere eşlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kocaman, denetimler sırasında ilçe genelinde ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlara Kocaeli'nin mavi kategoriye girmesi için tedbirli olmaya devam etmeleri konusunda öneriler yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin taviz verilmeden uygulandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kontrollü Normalleşme Döneminde esnaf ve vatandaşlarımıza tedbirleri hatırlatarak bilgilendirmelerde bulunduk. Hepimizin sağlığı için Dinamik Denetim Modeli ile salgın tedbirlerine yönelik rehberlik ve denetim çalışmalarımızı sahada kararlılıkla devam ettiriyoruz. Hedef mavi kategori” dedi.