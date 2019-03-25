Mazhar Alanson, üniversite öğrencileriyle buluştu

Kocaeli'de üniversite öğrencileriyle buluşan Mazhar Alanson yaşam hikayesini anlattı, şarkılarını seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik Modeli bünyesinde faaliyet yürüten Akademi Üniversite birimi “Mazhar Olmak” söyleşisi ve akustik konser düzenledi. MFÖ grubunun vokalisti, şarkıcı ve söz yazarı Mazhar Alanson'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye, öğrenciler yoğun ilgi gösterirken Alanson, geçmişten günümüze müzik hayatının perde arkasından kesitler aktardı.

Söyleşiden müzik kariyeri hakkında bilgiler veren Mazhar Alanson, “Benim ortaokul arkadaşlarım deftere sürekli 3 tane gitarlı adam çizdiğimi söylüyorlar. O zamanlarda hayatımda ne Fuat ne Özkan ne de gitar vardı. Eniştem tiyatrocu, teyzem operacı, babam ise Atatürk Gönüllüleri Senfoni Orkestrası'nın kurucularından baş trompetti. Bir müzik ve sanat ortamı içinde büyüdüğüm için sanata doğru itildim. Eğitim hayatımda da kendi kültürümüzden uzakta olsa bile müzikle ilgili eğitim aldım. Gençlere sesleniyorum bu yüzden sıfırdan başlamak gibisi yok” dedi.

Alanson, kendisine olan yoğun ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu kaydederek, “İşte sanatçının gerçek gururu ve sevinci budur. Gençler neye eğiliminiz varsa ve neyi çok seviyorsanız onu üretin. Biz de cebimizde hiç para yokken uğraşıp didindik. Zamanında bir şeyler besteleyip karalayıp kenara koyduk ve şimdi ekmeğini yiyoruz. Kapıyı çalın açan olmadı mı bir daha çalın, yine açan olamasa bile o kapı elbet bir gün açılacaktır. Çünkü herkes kalbinin ekmeğini yer. Ben kendi kültürümle tasavvuf vesilesiyle tanıştım. Bir değişim oldu. İngilizce şarkılar yazardım ve ilk olarak 'Güllerin İçinden' şarkısını Türkçe olarak yazdım. Ben tesadüf diye bir şeye inanmıyorum. 5 milyonluk şehirde bir tanıdıkla karşılaşmak tesadüf olabilir mi? Muhakkak onun bir sebebi var. Burada olmamızın da bir sebebi var. İlk zamanlar biraz anlaşılmazdı. Mesela 'Ele Güne Karşı' uzunçalar için yapımcı, 'Bu satmaz' dedi. Sonra yüzyılın uzunçaları seçildi. Müzik konusunda şans ve doğru insanları bulmak çok önemli” diye konuştu.

Söyleşinin yanında akustik şarkılara da yer veren Alanson, “Yalnızlık Ömür Boyu", "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Benim Hala Umudum Var", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Sarı Laleler" başta olmak üzere birçok şarkıyı öğrenciler için seslendirdi. Erken saatlerde salonda yerini alan öğrenciler, yaklaşık 2 saat süren programda Mazhar Alanson'un söylediği şarkılara eşlik etti. Söyleşi ve konser sonrasında, sosyal medya üzerinden önceden yapılmış olan çekilişi kazanan 41 kişiye imzalı “Mazhar Olmak” kitabı hediye edildi.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.