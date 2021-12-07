İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mecidiye meydanındaki çalışmalar devam ediyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mecidiye köy meydanındaki çalışmaları sürdürüyor.


Projesi hazırlanan "Mecidiye Köyü Meydanı Asma Germe-Membran Örtü Sistemi" işi ile ilgili atölye imalatları ile merkez büyük pilon montajı tamamlandı. Sahada çevre direklerinin montajına devam ediliyor. Ekipler gergi kablolarının montajının ardından membran örtü montajını hızla tamamlayacak. Mevcut tribün yapısı da İzmit Belediyesi'nin yaptırdığı bu membran sistem ile cemiyetlerde efektif olarak kullanılabilecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.