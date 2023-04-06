Meclis sıraları ders sıralarına döndü

sınıf öğrencilerinin sorularını cevapladı. Meclis sıraları adeta ders sıralarına dönüştü.

Değirmendere Müfit Saner İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, yerel yönetimler konusu çerçevesinde Gölcük Belediyesi'ni ziyaret ettiler. Minik öğrenciler ilk olarak belediye meclis salonunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile meclis toplantısı gerçekleştirdiler. Okul müdürü Ramazan Açıkgöz ve beraberindeki sınıf öğretmenleri ile birlikte toplantıya katılan öğrenciler, yerel yönetimlerin işleyişi hakkında merak ettikleri konuları Başkan Sezer'e sordular. Minik öğrencilerin sorularını cevaplayan Başkan Sezer, “En keyif aldığım meclis toplantısı” dedi.