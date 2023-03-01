Mecliste depremde yaşamını yitirenler anıldı

Meclis oturumu deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlandı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yaşanan depremde 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Biz deprem kentiyiz. Belli bir yaşta olanlar depremin ne olduğunu biliyor. Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu zorluğun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ne yaptıysak onların adına yapılmıştır" dedi.

Devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde görev yaptığını söyleyen Başkan Kocaman, "Belediyemiz ve gönüllüler tarafından iş makineleri bölgeye gönderildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizim ekiplerimiz yardımcı ekipler olarak görev yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalara destek verdik. Deprem bölgesinde neye ihtiyaç varsa temin ediliyor. 11 il ayağa kalkana kadar bu çalışmalar devam edecektir. Unutma lüksümüz yoktur, devletimiz güçlüdür, tüm imkanlarını seferber eden devlet irademizle bu 11 ilimiz küllerinden yeniden doğacaktır" diye konuştu.

Kocaman'ın konuşmasının ardından 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.