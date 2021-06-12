Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde konfor arttırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gebze ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde onarım çalışması yaparak daha konforlu hale getirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üstyapı çalışmalarında yoğun mesai harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin bozuk kısımlarında öncelikle trimer kazısı yapıldı. Daha sonra kazılan bu kısımlara binder ve aşınma asfaltları serildi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Gebze çarşısından D100 Karayolu'na ve diğer pek çok mevkie ulaşımda önemli bir güzergah olarak vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.