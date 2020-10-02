Mehmet Ali Paşa Sanat Merkezi ücretsiz dans eğitimine hazır

Korona virüs sürecinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Mehmet Ali Paşa Sanat Merkezinde İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibinin ücretsiz dans eğitimleri öncesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, kütüphane, bekleme alanı, performans salonu ve tuvaletlerle birlikte sanat merkezinin tüm alanları titiz bir şekilde ilaçlanıyor. 15 Ekim'e kadar devam ücretsiz dans kursu başvuruları için yedinden yetmişe herkes, formlarını hem İzmit Belediyesi Belsa Plaza A Blok (Kültür Müdürlüğü) içerisinden temin edebilecek hem de düzenlenen karekod ile online olarak gerçekleştirebilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından tüm İzmitliler düzenli olarak dezenfekte edilen Mehmet Ali Paşa Sanat Merkezinde haftada 2 gün ve 2 ders şeklinde verilecek dans kursuna gönül rahatlığıyla katılım sağlayabilecek.