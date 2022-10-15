Mehmet Ali Paşa'daki 4 bina yıkıldı

İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kamulaştırması tamamlanan binalar yıkmaya devam ediyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmalarda toplam 4 binanın daha yıkım işlemini gerçekleştirdi. Emin Sipahi Sokak ile Mustafa Çalık Sokak arasında kalan binaların kamulaştırılmasından sonra, cadde hem daha geniş bir hale gelecek hem de mahalle halkının sorunu çözülecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından daha da değer kazanacak bölge estetik ve ferah bir cadde haline gelecek.