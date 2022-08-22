Mehmet Ellibeş: "Vatandaşlarımızın umudu yine AK Parti'de bulduğunu açıkça görüyoruz"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "İlçelerimizdeki tam saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızın umudu yine AK Parti'de bulduğunu açıkça görüyoruz" dedi.

AK Parti Kocaeli'de yaz aylarında tempo düşmedi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, yöneticiler, meclis üyeleri ve mahalle başkanlarıyla yaklaşık 250 kişilik ekiple her hafta iki ilçede tam saha çalışma yaptıklarını belirtti.

Yaz aylarında çalışmaları aksatmadıklarını söyleyen Ellibeş, "Gebze ve İzmit'le başlayan bu çalışmamız, Körfez ve Kandıra'yla devam etti. Bütün ilçelerimizi tamamlayana kadar aynı ekiple sahada olacağız. AK Parti, asırlık eser ve hizmetleri 20 yıla sığdıran, çalışkan bir partidir. Birilerinin ülkemize ve milletimize tek vaadi eski, 3 ayda bir hükümet krizi yaşanan, hiçbir ilerleme kaydedemeyen, kayıkçı kavgasının yaşandığı Türkiye olabilir. Bugün kurdukları masada bile anlaşmayan bu partilerin, geçmişle ilgili yaptığı güzellemeler tamamen hayal ürünü ve kurgudur. Vaatleri eski sistem ve kendileri de eski Türkiye siyasetçisi olduğu halde milletimize getirecekleri hiçbir şey yeni olamaz. Cumhurbaşkanımızın bugün yoğun diplomasi trafiği yurt dışında birçok Avrupa ülkesinin gündemiyken, Türkiye'nin başarıları konuşulurken biz büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüze devam edip, geleceğe bakacağız" dedi.

"Vatandaşların umudu yine AK Parti'de bulduğunu açıkça görüyoruz"

Ellibeş, şöyle devam etti:

"Türkiye, terör belasında son 20 yılda kalıcı yol aldı. Vesayetin, darbeci anlayışın zincirlerini bu 20 yılda devlet, millet el ele vererek birlikte kırdı. Bölgesinde yeniden söz sahibi oldu, geleceğini kendi belirlemeye başladı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan hamleleri atıp, savunma sanayisi yüzde 80 yerli hale geldi. Bütün bunları yaparken önceliği daima millet olan Cumhurbaşkanımız, şimdi küresel çaptaki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında da esnafımızı, vatandaşımızı yalnız bırakmadı, bırakmayacaktır. İlçelerimizdeki tam saha çalışmalarımızda bu yapılanların milletimiz tarafından çok iyi anlaşıldığını, umudu yine AK Parti'de bulduğunu açıkça görüyoruz. Yaz aylarında, bütün milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanlarıyla yanlarında olduğumuzu gören vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler bizleri de motive ediyor. Bu güveni korumak için çok çalışmaya devam edeceğiz"