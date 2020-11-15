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Merak konusu olan sokak köpeği itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürekli mazgalları izleyen ve merak konusu olan köpek, itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürekli mazgalları izleyen ve merak konusu olan köpek, itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi. Mazgalları kaldırarak özel kamerayla kanalizasyonları inceleyen itfaiye ekipleri olağan dışı bir durumla karşılaşmadı.


Kocaeli'nin İzmit ilçesinde her gün binlerce vatandaşın geçtiği Fethiye Caddesi'nde sürekli olarak mazgalları izleyen bir köpek kentte merak konusu oldu. Günün belli saatlerinde geldiği caddede gözünü ayırmadan mazgalları izleyen köpek, caddeden geçen vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Vatandaşların merakı itfaiye ekiplerini de harekete geçirdi. İtfaiye ekipleri, caddeye gelerek köpeğin sürekli olarak baktığı mazgalları tek tek kaldırdı.


İtfaiye ekipleri mazgalların altındaki su kanalını özel kamerayla tek tek inceledi. İtfaiye ekiplerini gören vatandaşlar ise cep telefonu ile o anları görüntülemeye çalıştı. Bu sırada merak konusu olan köpek de mazgalların başında beklemeye devam etti. Ekipler tarafından kameralarla yapılan kontrollerde olağan dışı bir durumla karşılaşılmadı.

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