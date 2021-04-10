İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Merakı yüzünden tekere kafasını sıkıştırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boş alandaki araç tekerine kafasını sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alandaki araç tekerine kafasını sıkıştıran yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gölcük Selimiye Mahallesi'nde boş alanda bulunan atıl araç tekerlerinin arasından köpek sesi duyan bir vatandaş seslerin geldiği bölgeye gitti. Tekerlerden birinin jant boşluğuna yavru bir köpeğin kafasını sıkıştırdığını gören Ekrem Öner adlı vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, yaptıkları çalışma ile yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtarardı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.